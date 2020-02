Presidentes de la sierra sur forman frente para exigir atención de Murat

-Señalan que formaron este frente, porque de manera individual el gobierno del estado no los atiende

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades municipales de la sierra sur, perteneciente al distrito de Miahuatlán, formaron un bloque que denominaron “Frente de presidentes municipales de la sierra Sur 2020”, el cual tiene como objetivo exigir que los gobiernos estatal y federal les atiendan y resuelvan sus peticiones.

Pidieron al gobernador Alejandro Murat y al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que volteen sus ojos a las comunidades marginadas, aunque señalaron que no dudan que estos municipios sean apoyados, pues aseguraron que confían en la buena voluntad de ambos y aclararon que no son un frente de conflicto.

Lucía Fabian López, Presidenta Municipal de San José Lachiguirí, reiteró el llamado al mandatario estatal, pues cuando el gobierno del estado les pide apoyo se lo brindan y en varias ocasiones no ha sido recíproco, a pesar de que este municipio está catalogado como de alta marginación, incluso solicitaron una audiencia inmediata con el mandatario oaxaqueño.

Señalaron que en caso de que los gobiernos estatal y federal decidan ayudar a estos municipios, se estará beneficiando a más de 80 mil personas, además mencionaron que se busca trabajar de manera coordinada y precisaron, que este frente permanecerá aún cuando el periodo de gobierno de estas autoridades haya terminado.

