Hay plan emergente para coronavirus en Oaxaca: SS

Oscar Rodriguez

Oaxaca, Oaxaca.- En el estado de Oaxaca hay un protocolo y un plan emergente para combatir una posible pandemia de coronavirus.

Incluso autoridades estatales pidieron recursos emergentes por 3 millones de pesos, para adquirir insumos y equipo para poder enfrentar la contingencia.

Además se han realizado simulacros para que el personal médico esté capacitado para poder atender a los pacientes.

El secretario de salud Donato Casas Escamilla, indicó que después del primer caso sospechoso reportado en Oaxaca,-que resultó descartado luego de las pruebas de laboratorio—, el sector salud se encuentra preparado con equipo médico, infraestructura hospitalaria para atender cualquier contingencia.

Como primera acción se hizo la compra consolidada de 3 millones de pesos para adquirir geles, cubre bocas y mascarillas para distribuir entre la población cívil.

Casas afirmó que además se cuenta con un protocolo de emergencia estratégico de tipo sanitario para atender cualquier pandemia causada por algún contagio del coranavirus, precisando que además hay una capacidad de reacción inmediata.

Dijo que en este plan emergente se tienen habilitados 14 hospitales, 20 clínicas, donde hay 454 camas disponibles para atender cualquier emergencia por alguna contingencia por el coronavirus.

Aseguró que tan solo en el Hospital Civil de Oaxaca que esta en la zona metropolitana, se cuenta con 110 camas disponibles y tres ventiladores.

Ademáse se cuenta con una fuerza médica de 800 enfermeras y 500 médicos capacitados.

Detalló que en cada uno de los hospitales hay un ventilador, 3 áreas de contención e insumos suficientes, ademas de 4 frigoríficos de alta tecnológica para resguardar vacunas.

Mencionó que en caso de una situación pandémica las autoridades sanitarias tiene la capacidad y la fuerza de tarea para llegar a distribuir hasta 1 millón de cubre bocas a la ciudadanía, además de 300 mil de tipo n95 que se pueden utilizar de forma exclusiva dentro del sector salud., cuya compra ya se realizó y solo se espera la entrega del embarque.

El titular de la Secretaria de Salud estatal afirmó que desde el primer momento que se tuvo conocimiento del coronavirus, Oaxaca se sumo a la alerta mundial por la epidemia y desde ese momento se reforzaron la instalación de fíltros en terminales aéreas y terrestres.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario