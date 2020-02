Pese a acuerdos, habitantes de Teopoxco toman caseta de Huitzo

-El acuerdo fue que enviarán un nuevo exhorto a la autoridad municipal, para que ratifique su renuncia al cargo que hizo en septiembre de 2019

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de haber llegado a acuerdos con el poder legislativo, habitantes de Santa María Teopoxco, continúan con su jornada de protesta, en esta ocasión tomaron la caseta de Huitzo desde las primeras horas de este jueves.

Uno de los acuerdos a los que llegaron fue que harán un nuevo exhorto a la presidenta municipal de ese lugar, para que ratifique su renuncia al cargo que hizo en el mes de septiembre de 2019 en una asamblea en la comunidad, sin embargo no la ratificó ante la legislatura local, informó el Diputado Local Ángel Domínguez Escobar, quien estuvo presente en la reunión.

Agregó que todo parece indicar que unas personas le comentaron a las autoridades municipales que no era necesario estar en la cabecera municipal para seguir recibiendo las partidas presupuestales, y por esta razón no ratificaron su solicitud de licencia indefinida ante el poder legislativo.

Señaló que el pedir la destitución de la Presidenta de Santa María Teopoxco, no tiene nada que ver con un tema de género, sino de gobernabilidad, y el legislador lamentó que la Secretaría General de Gobierno no quiera atender este caso, incluso dijo que esta dependencia está rebasada, pues son varios los municipios que tienen conflictos.

Domínguez Escobar dijo que la SEGEGO actúa por conveniencia, es decir que ayudan a quien les paga, dejando de lado a la población, como ejemplo mencionó los casos de Ayotzintepec, Teopoxco y Xanica.

Cabe hacer mención que el gobernador Alejandro Murat afirmó que quienes cometan actos vandálicos en sus protestas tendrán que asumir las consecuencias, con relación a ello, Ángel Domínguez dijo que no está de acuerdo con los destrozos que hicieron los habitantes de Teopoxco en ciudad administrativa el pasado martes.

Sin embargo precisó que esa acción la pudieron haber hecho debido a que los atendieron seis horas después de que los habían citado para una reunión, además de que este problema no es nuevo, pues tiene varios meses, por ello pidió a los representantes regionales de la SEGEGO, que renuncien a sus cargos, pues no están atendiendo los problemas en los municipios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario