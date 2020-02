Con la audiencia pública cumplimos con ser un gobierno cercano a la gente: IMM

Encabezados por el titular del Poder Ejecutivo del estado, Alejandro Murat Hinojosa, las dependencias que integran el gobierno del estado de Oaxaca, participaron en la novena audiencia pública, celebrada en el municipio de la Villa de Zaachila en la región de los Valles Centrales.

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Ivette Morán de Murat, acompañada de su esposo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, inauguraron junto a autoridades municipales y habitantes de la Villa de Zaachila la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), espacio que otorgará servicios de calidad para que personas con discapacidad reciban sus terapias.

En esta inauguración, entregaron equipo para el área de electroterapia, la cual consiste en ultrasonido terapéutico, estimulador eléctrico, electrodos adhesivos, combo monocromático, unidad de electro y ultrasonido, así como parafinero terapéutico y mesa de tratamiento, cuya inversión es superior a los 770 mil pesos.

“Muy entusiasmados arrancamos esta audiencia pública con la inauguración de la Unidad Básica de Rehabilitación en la Villa de Zaachila. Esta obra es una muestra de trabajar en equipo, pues hay inversión del gobierno federal, estatal y municipal, que beneficia a todas las familias de la Villa de Zaachila”, señaló el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa.

El mandatario estatal y su esposa, arribaron a la explanada municipal de la Villa de Zaachila para incorporarse a la novena audiencia pública; en la cual, Ivette Morán de Murat, en compañía de Christian Holm Rodríguez, director general del Sistema DIF Oaxaca, atendieron las solicitudes y canalizaron peticiones de las personas que se acercaban a la mesa de atención del Sistema Estatal DIF Oaxaca.

Posteriormente, la presidenta honoraria y el director general de este organismo asistencial, entregaron diversos apoyos, con lo que benefician a las familias de la Villa de Zaachila. “Con esta acción cumplimos la instrucción de mi esposo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien desde el principio de su administración ha sido claro, ser un gobierno de acciones y resultados, un gobierno cercano a la gente.”, señaló Ivette Morán de Murat.

En dicho evento se entregaron sillas de rueda hospitalarias, silla de rueda PCI y PCA, así como bicicletas. El monto de inversión fue superior a los 61 mil pesos, con lo que esta administración cumple con la atención a las solicitudes ciudadanas.

Sofia López Chacón, presidenta del DIF Municipal agradeció el apoyo brindado por parte del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, ya que dijo.- “Este es un gobierno cercano a la gente, un gobierno de acciones que contribuyen día a día al bienestar de las familias oaxaqueñas, en el municipio de Villa de Zaachila siempre serán bienvenidos” asentó.

Por otra parte, en el marco de este ejercicio democrático, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en compañía de su esposa, Ivette Morán de Murat, entregó material educativo a escuelas de nivel básico, resaltando la importancia de apoyar la educación de niñas, niños y adolescentes. “Queremos cambiar Oaxaca, asegurando un mejor futuro para las nuevas generaciones, hoy, cumplimos este compromiso con el firme propósito de trabajar de la mano para beneficio de las y los zaachileños”, señaló Alejandro Murat Hinojosa.

Con estas acciones, el gobierno del estado de Oaxaca reafirma su compromiso de trabajar día a día por las familias oaxaqueñas.

