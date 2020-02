Inicia IEEPO investigación ante reto peligroso entre estudiantes de secundaria

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de febrero de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), inició una investigación sobre la práctica de un reto peligroso entre supuestos estudiantes de la Escuela Secundaria Lic. Genaro V. Vásquez, de Santa Cruz Xoxocotlán.

Ante el video que se ha compartido en redes sociales y que muestra a varios jóvenes participando en situaciones violentas, la autoridad educativa, con pleno respeto a los derechos humanos, tomará las medidas correspondientes de acuerdo al reglamento escolar.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca hace un llamado a padres y madres de familia, así como al personal docente a reforzar las medidas de vigilancia para evitar la realización dentro de las escuelas de retos virales que dañan la integridad física del alumnado e incluso, pueden poner en riesgo sus vidas.

En el IEEPO promovemos el respeto como valor esencial de la convivencia escolar, y es tarea de todos, sociedad, alumnado, padres y madres de familia, procurar advertir que dichas conductas son nocivas.

