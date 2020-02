En operativo, se localizan a cuatro pescadores extraviados en el Istmo: CEPCO

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de febrero de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), en coordinación con la Secretaria de Marina y autoridades municipales informan que han sido localizados cuatro de los seis pescadores desaparecidos en el mar muerto Huamúchil, San Dionisio del Mar.

El titular de la CEPCO, Heliodoro Díaz Escárraga indicó que hoy por la mañana el operativo que se implementó con la Secretaría de Marina y autoridades municipales dio como resultado la localización de cuatro personas, mismas que se encuentran fuera de peligro.

Los pescadores que fueron localizados en aguas de San Francisco del Mar, lugar donde se volcaron las pangas en las que salieron este miércoles por la mañana son: Similiano PR, Eliceno PC, Héctor GR, y Flaviano V; en tanto falta por localizar a Álvaro TM y al menor de edad Darío GE, por lo que el operativo continúa en la zona.

Cabe destacar que el alertamiento por los fuertes vientos continúa, debido a que el frente Frío número 41 sigue su paso por la entidad, por lo que se exhorta a la población a seguir las recomendaciones que emiten autoridades civiles y militares.

