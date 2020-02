Atendidos por el Dip. Arsenio Mejía presidente de la Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios, camina suspensión provisional del Ayuntamiento en Teopoxco

-Susana Alvarado Lozano, munícipe en cuestión empuja desaparición de poderes.

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Comisión de Gobernación y Asuntos Agrario que preside el diputado Arsenio Mejía García, firmaron el día de ayer con los comisionados de la comunidad de Santa María Teopoxco, una minuta en la cual se acordó dar inicio, por parte de los legisladores, el proceso de suspensión provisional del municipio en cuestión, basados en el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal.

ARTICULO 59.- En el caso de desaparición de un ayuntamiento, se podrá decretar la suspensión provisional de este ante una situación de violencia grave, un vacío de autoridad o estado de ingobernabilidad. La suspensión provisional se acordará por el Congreso con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes, durará hasta en tanto no se emita la resolución definitiva del caso; podrá nombrarse por el propio Congreso un encargado del Municipio, que ejercerá sus funciones hasta que se emita la referida resolución. Antes de emitir esta medida cautelar el Congreso dará oportunidad al Ayuntamiento o su representante de ser oídos y exponer lo que a su derecho proceda.

Durante la reunión sostenida entre legisladores y representantes comunitarios, se señaló que la desaparición de poderes que exigen los demandantes no procede ahora porque no se reúnen las causales para tal efecto, además de que se puso en evidencia la falta de disposición de la munícipe Susana Alvarado Lozano y su cabildo, de asistir al llamado del Congreso, lo que representa una clara actitud a favor de la desaparición de su mandato.

Las partes se dieron un margen de 15 días para proceder en consecuencia, por lo que hicieron un último llamado a las autoridades demandadas para que acudan a manifestar lo que por ley les corresponde.

A la reunión celebrada en el inmueble del Congreso oaxaqueño, bloqueado por pobladores de dicha comunidad, asistieron la diputada Elisa Zepeda Lagunas y los legisladores Arsenio Mejía García y Saúl Cruz, integrantes de la Comisión de Gobernación.

Es menester señalar que los conflictos en esa comunidad iniciaron por la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos municipales y la negativa de la autoridad de informar. Asimismo, existen cuando menos tres renuncias firmadas por esa autoridad y que se ha negado a ratificar.

Se sabe también que, en un acto de castigo, la comunidad hizo caminar a los integrantes del cabildo por varios kilómetros para luego encarcelarlos por una noche y después dejarlos libres, sin embargo, las autoridades aprovecharon el encierro para emborracharse, situación que generó mayor enojo en la población. Estos hechos fueron ratificados por el síndico y ex munícipe Carlos Quevedo Fabián, en reunión del 3 de diciembre con la susodicha comisión legislativa.

Cabe señalar que los pobladores de esa demarcación se han distinguido por agresivos y que además de haber causado daños materiales en distintas dependencias de gobierno, también agredieron físicamente a la reportera Rebeca Luna Jiménez, quién los tiene denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

