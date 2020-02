Activarán en Tuxtepec 11 puntos de atención inmediata a mujeres

-Estas acciones serán en el marco del Día Internacional de la Mujer, también están preparando una marcha

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Para conmemora el Día internacional de la Mujer en el municipio, el Instituto de la Mujer, está alistando varias actividades, entre las que destacan la activación de los puntos de atención inmediata.

La directora del Instituto Lizzete Alegría Oseguera, dijo que estos 11 puntos son para que las mujeres reciban atención inmediata en caso de que lo requieran, ya que será en estos lugares en donde las mujeres podrán resguardarse en caso de que se sientan en peligro.

Estos puntos están ubicados en el palacio municipal, por la entrada principal y trasera, la estación de bomberos, el DIF, el cuartel de la policía estatal, la PABIC, las instalaciones de la Expo Feria, el Centro Especializado de Atención a víctimas.

Las acciones, especificó la funcionaria, son parte del programa de Mujer Segura, independiente al de Mujer A Salvo, que es la patrulla morada que darán a conocer en próximos días, y que va a estar al pendiente de los llamados que les hagan para la prevención de la violencia de género.

Aunado a esto, se tiene contemplada una marcha el próximo 5 de marzo y que partirá del Parque La Piragua al parque Juárez, e invitó a las personas a que acudan portando una playera o camisa blanca.

