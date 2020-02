Activan protocolos de búsqueda por pescadores desaparecidos en el Istmo

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de febrero de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) en coordinación con la Secretaría de Marina y autoridades municipales informan que se han activado los protocolos de búsqueda por la desaparición de seis pescadores en el mar muerto Huamúchil, San Dionisio del Mar.

El titular de la CEPCO, Heliodoro Díaz Escárraga, indicó que este miércoles, la presidenta municipal de San Dionisio del Mar, Teresita de Jesús Ojeda informó que seis pescadores salieron a las 7:00 de la mañana en la zona de Huamúchil, y no retornaron.

Los pescadores que debieron retornar a la orilla de playa en el trascurso de la mañana ante el alertamiento que se emitió por los efectos del Frente Frío 41 que impactaron la zona en horas de la tarde, salieron en dos pangas de fibra de vidrio, destacó el funcionario.

Por la tarde de este miércoles familiares y autoridades realizaron la búsqueda de las personas extraviadas por tierra, en tanto la búsqueda de Similiano P.R., Eliceno P.C., Álvaro T.M., Héctor G.R., Flaviano V. y el menor de edad Darío G.E. se inició vía marítima esta mañana ante la localización de una garrafa con el celular de uno de los jóvenes en la orilla de playa y luego de que las condiciones climáticas lo permitieran.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario