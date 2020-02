7 taxistas de Tuxtepec confirmados, en aplicación Taxiver

-En marzo iniciarán con el servicio a través de la app. Las tarifas se pagarán en base al kilometraje y podrían ser más baratas que las nuevas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En redes sociales se dio a conocer la aplicación Taxiver, la cual consiste en brindar un servicio parecido al Uber, pero será con los taxistas y no con un particular, y con esto buscar mejorar el servicio de taxis en el municipio, por lo que hasta el momento ya van 7 taxistas registrados.

El Gerente de Taxiver en Veracruz, Roberto Arciniega Ureña dijo que aunque no han iniciado con un registro, ya están confirmados 7 taxistas y esperan que en la primera quincena del mes de marzo ya esté funcionando este servicio.

Señaló que está app por el momento solo está disponible para android y una vez que un usuario la descargue, le pedirán datos como un correo para que se registren y así cuando solicite una unidad, debe de proporcionar el origen y el destino, y es ahí cuando arroja el costo de la tarifa, la cual puntualizó que en ocasiones podría ser más barata que las que actualmente están.

Algunos de los requisitos que están solicitando a los choferes que quieran registrarse es que tengan una póliza de seguro vigente, además piden que sea una unidad reciente, y puntualizó que no es para unidades particulares.

Además una vez que alguien solicita el servicio, el usuario tendrá datos del conductor como el nombre y teléfono, así como el número del taxi, y a su vez el conductor tendrá datos del usuario como nombre, teléfono y correo.

Al cuestionársele si ya cuentan con un permiso por parte de la Secretaria de Movilidad, aclaró que la dependencia no tiene facultad sobre ellos porque son una empresa que tienen un registro, además destacó que es un intermediario.

