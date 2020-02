Vientos generados por el FF 41 provoca daños en Oaxaca: CEPCO

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 26 de febrero de 2020.- La Coordinación Estatal de protección Civil de Oaxaca informa que derivado de los vientos generados por el Frente Frío número 41 se han reportado diversos daños en la entidad.

El titular de la dependencia, Heliodoro Díaz Escárraga informó que los vientos fuertes provocaron el colapso de una estructura de la unidad deportiva del Barrio Del Conejo, en Loma Bonita, donde también se reportó la caída de un árbol que afecto el cableado eléctrico en la calle de Colima de ese municipio de la Cuenca del Papaloapan.

En la misma zona, pero en la carretera 175 a la altura de la entrada principal, se presentó el desprendimiento del techo de un local comercial, el incidente fue atendido por Protección Civil del municipio.

Mientras tanto, en la zona del Istmo de Tehuantepec en el municipio de Reforma de Pineda el viento fuerte ocasionó el desprendimiento de láminas del techado de una vivienda, mismo que fue atendido por las autoridades municipales.

En los Valles Centrales un árbol cayó sobre la calle de Melchor Ocampo, otro incidente se presentó en la calle de Río Atoyac en el Fraccionamiento Los Ríos, y uno más en Privada de Alianza entre el Boulevard Eduardo Vasconcelos y Derechos Humanos; estos casos fueron atendidos por Protección Civil de Oaxaca de Juárez.

Cabe destacar que, en coordinación con la Guardia Nacional, elementos de la policía Estatal y autoridades de los diversos municipios del Estado se mantiene un operativo en los municipios que están siendo afectados por los vientos. Se exhorta a la población a atender las recomendaciones que las autoridades civiles y militares están emitiendo en estas zonas.

