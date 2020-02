Segundo día de manifestación, habitantes de Teopoxco llegan al congreso del estado

– Una comisión de ciudadanos ingresó a entablar un diálogo con los Diputados locales

Redacción

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Habitantes de Teopoxco llegaron a la sede del congreso del estado para manifestarse y pedir al poder legislativo, que decrete la desaparición de poderes en su municipio y que se convoque a nuevas elecciones.

Acusan de presunto desvío de recursos a la presidenta municipal, Susana Lozano Alvarado.

Además, denunciaron que la edil “infló” el costo de obras y no ha entregado las participaciones que corresponden a las agencias municipales.

Decenas de personas de Santa María Teopoxco, arribaron al recinto legislativo en varios autobuses mientras se realizaba un bloqueo a los accesos por empleados de base, que denunciaban contrataciones irregulares por lo que al arribo de los pobladores, desistieron de su manifestación.

Posteriormente una comisión de ciudadanos ingresó a entablar un diálogo con los Diputados locales, mientras los demás aguardan afuera de las instalaciones.

Por su parte el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, al ser cuestionado sobre el actuar de los habitantes que realizaron el día de ayer destrozos en Ciudad Administrativa, dijo que son lamentables y reprobables estos hechos, además de que la fiscalía procederá en apego a la ley “aquel que vaya en la ruta de la violencia, va a tener que asumir su responsabilidad y las consecuencias que establece la ley” sentenció.

Hasta el momento los pobladores permanecen en el lugar, sin que haya una respuesta de los representantes o legisladores.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario