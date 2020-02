Realizan imposición de ceniza en la Catedral Metropolitana de Oaxaca

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- El Rector del Sagrario Metropolitano y párroco de la Catedral de Oaxaca, Alejandro Rodríguez González oficio este día la celebración del “Miércoles de Ceniza”, en donde cientos de feligreses asistieron para la imposición de este símbolo, con el cual da inicio la Cuaresma.

Rodríguez González reconoció que muchos de los feligreses, no se encuentran en apego a los mandamientos de la iglesia, por ello este inicio de Cuaresma, se deben preparar para el encuentro con Dios, ya que esta escrito que “en polvo eres y en polvo te convertirás”, mencionó.

Señaló que la Cuaresma inicia hoy y la llegada al miércoles Santo, donde se cumplen los 40 días, sin embargo la celebración termina el día de la resurrección de Jesús, por lo que llamo a la comunidad católica a reflexionar sobre el actuar de cada uno de ellos, la cuaresma no es para ir a nadar, si no que la cuaresma es para el tiempo de reflexión con Dios.

Lamentó que durante la coronación de la de Virgen de Juquila, asistieran muchos funcionarios los cuales se comprometieron ha buscar la paz y la estabilidad en el estado de Oaxaca, sin embargo sólo quedó en palabras ya que la situación en la actualidad es cada vez más crítica.

