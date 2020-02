Organizaciones defensoras de derechos de los pueblos de Oaxaca, se pronuncian contra consulta eólica

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Proyecto de derechos económicos sociales y culturales A.C. (ProDESC) y organizaciones aliadas, se pronunciaron en contra de lo que llamaron la simulada consulta que está realizando el gobierno del Estado, a través de la secretaría de energía y las autoridades del municipio de Unión Hidalgo,

Mencionaron que dichas autoridades pretenden presionar a los ciudadanos a votar a favor de dicha consulta, la cual contempla la segunda etapa de la instalación de 115 aerogeneradores en dicho municipio.

Los defensores de los derechos de los ciudadanos, dijeron que no solo se contamina el suelo sino que también hay contaminación auditiva ya que dichos generadores, producen ruidos extremadamente fuertes lo que causa incertidumbre entre los ciudadanos de ya no poder ir al mar a pescar o disfrutar de las olas.

Juan Antonio López Cruz, junto con los representantes de otras organizaciones hicieron un reconocimiento a la juez Elizabeth Franco Cervantes quién al dictar una sentencia de amparo a favor de la comunidad de Unión Hidalgo, busca garantizar de manera efectiva la realización de la consulta informada y libre, para quien apruebe o rechace la construcción del Parque eólico “Central Eólica Gunaa Sicarú”.

Asimismo, reconoció que las autoridades pretenden crear grupos en las comunidades para dividir a los pueblos y que las consultas, sean favorables para las empresas eólicas, por dicha situación se ha visto el incremento de violencia a causa de este divisionismo, lo que ha generado confrontación entre los mismos paisanos, aseguró.

