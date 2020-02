Mi hija me decía ‘papi, es que yo amo a México’, y México me la quitó: padre de estudiante asesinada

ANIMAL POLITICO

Jorge Enrique Quijano Palacios, padre de la estudiante colombiana asesinada en Puebla, Ximena Quijano Hernández, pidió este martes en México levantar un grito para exigir justicia por la muerte de su hija y la de los otros dos jóvenes estudiantes de Medicina fallecidos, uno de ellos también colombiano.

“Ella quería hacer su especialización acá. Me decía ‘papi, es que yo amo a México’, y México me la quitó”, relató Quijano Palacios, ya en territorio mexicano.

“No hay palabras, ya he llorado mucho y lo que me falta. Pedimos justicia. Fuertemente pedimos justicia, que nos unamos todos, que le gritemos al mundo, a las autoridades, a la ley”, agregó.

El hombre destacó que tanto Ximena como sus compañeros estudiantes, como médicos internistas, ayudaron a salvar vidas brindando atención a todo tipo de gente, incluso a delincuentes.

“Salvaron vidas, nos contaban todo lo que hacían a diario, salvaron vidas de delincuentes también, porque los médicos tienen que atender a cualquier persona, y no le preguntan a usted si es un delincuente o no lo es”, expresó.

Este martes, cientos de personas marcharon en Puebla, para reclamar justicia y exigir condiciones de seguridad, un día después de que fueran hallados los cuerpos de tres estudiantes y del conducto de Uber que los había trasladado, luego de acudir al carnaval de Huejotzingo.

Las autoridades de Puebla informaron sobre tres detenidos por estos hechos, aunque no han explicado cuál pudo ser el móvil del crimen.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario