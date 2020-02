Lluvias y Evento de Norte dejará Frente Frio 41a su paso por Oaxaca: CEPCO

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 26 de febrero de 2020. – La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informó que el Frente Frío número 41 dejará a su paso por la entidad oaxaqueña lluvias fuertes y Evento de Norte.

El titular de la dependencia, Heliodoro Díaz Escárraga informó que de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), este frente frío recorrerá la tarde de este miércoles el sureste del país y en su desplazamiento provocará lluvias de intensidad variable en la porción norte de la entidad.

Indicó que la potente masa de aire polar que lo impulsa, cubre gran parte del país y el Golfo de México, por lo que originará en las próximas horas evento de “NORTE” fuerte a localmente intenso en el oriente del Istmo, con rachas superiores a los 100 km/h así como oleaje elevado de 2 a 3 metros en aguas del Golfo de Tehuantepec.

Además, se presentará descenso en la temperatura en casi todo el estado con posibilidad de heladas en zonas serranas y tiempo ventoso con tolvaneras fuertes en zonas planas de la Mixteca y Valles Centrales.

Ante ello, se han activado los consejos municipales de Protección Civil y se mantiene un trabajo coordinado con los presidentes municipales, la Secretaría de Marina y Defensa Nacional para activar los protocolos en caso de presentarse una emergencia.

En tanto, se solicita a la población atender medidas de prevención que emitan las autoridades en la zona.

