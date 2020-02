La cuaresma, camino de la reflexión ante tiempos difíciles de inseguridad: Obispo de Tuxtepec

-Dijo que es indispensable preguntarnos si vamos por el camino correcto, y empezar una transformación para empezar a contribuir al bien de la sociedad

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Obispo de la Diócesis de Tuxtepec, José Alberto González Juárez, señaló que la cuaresma es un camino para la reflexión, y sobre todo en estos tiempos difíciles y complicados, en cuanto a la inseguridad, “es el tiempo propicio para preguntarnos como personas, yo que camino llevo”.

Agregó que es indispensable que nos preguntemos si vamos por el camino correcto, y empezar una transformación para empezar a contribuir al bien de la sociedad y de las personas que están a nuestro alrededor, “tiempo de orar, por todo lo que vivimos cada día”.

Así mismo, la cuaresma es tiempo de ayuno, y aunque la Iglesia pide el ayuno corporal “no comer carne, y limitarnos en la cantidad de alimentos, pero no es para sufrir, e invitó que el mejor ayuno es espiritual, moral, de no decir malas palabras, revisar cuanto de nuestra conducta esta ofendiendo a los demás, cuantas veces maltratamos, un ayuno sería que aprendamos a ser menos violentos”.

Como Obispo, señaló que reza y pide para que haya paz en el municipio, sin embargo puntualizó que está en manos de todos, de creyentes y no creyentes, que le pongamos un alto a todo lo malo que ocurre en la región, referente a la inseguridad.

Invitó a las personas a buscar al Señor en nuestro corazón, y a estar al pendiente de las actividades que van a estar realizando próximamente.

