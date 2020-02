Invitan a Tuxtepecanos a participar en concurso de Papalotes

-Se entregarán premios en efectivo a los tres primeros lugares

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de promover las actividades en familia, el Club Rotario en coordinación con las autoridades anunciaron un concurso de Papalotes, el cual se realizará el próximo 29 de febrero.

El Integrante del Comité Organizador Miguel Muñoz, dijo que lo que se va a calificar en este concurso es que el papalote sea elaborado en familia, además de la altura que alcance, por lo tanto invitaron a las familias en especial a los niños a que participen en esta actividad.

Se entregarán premios a los tres primeros lugares, el primero será de 3 mil pesos, el segundo lugar 2 mil pesos y el tercer lugar de mil pesos, además de premios de consolación a todos los que acudan a participar.

Destacaron que es un concurso sano, y que quienes deseen participar únicamente deben de acudir con su papalote a la unidad deportiva el próximo sábado a las 4 de la tarde, para que participen pero sobre todo para resaltar la unión familiar.

