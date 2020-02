Con el inicio de la Cuaresma, culmina Carnaval Serrano

-La nueva Esperanza es el único pueblo perteneciente a Valle Nacional que ha adoptado esta costumbre, debido a sus orígenes provenientes de San Pedro Yolox.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la llegada de la Cuaresma culminan las festividades del carnaval en los pueblos originarios de la Sierra Juárez, en esta ocasión visitamos la comunidad de la Nueva Esperanza, el único pueblo que ha adoptado estas tradiciones y fiestas debido a sus orígenes desde 1978 donde salieron de El Rosario Temextitlan Yolox, para establecerse en las colindancias comunales de San Mateo Yetla, por lo que hace poco más de 40 años éste lugar se ha ido desarrollando debido a su organización y trabajos comunitarios que lo han posicionado, como uno de los pueblos con mayor desarrollo de Valle Nacional.

Desde el sábado decenas de jóvenes disfrazados de personajes míticos empezaron con este baile primero casa por casa y en los últimos días, en la explanada principal de la población, quienes celebraron una de las tradiciones más antiguas de la sierra, siendo esta única época en que sus autoridades permiten que la bebida alcohólica sea parte del festejo siempre y cuando sea con absoluta responsabilidad.

Sin embargo por tradición los jóvenes varones abandonan su pueblo para irse a trabajar a la Unión Americana, lo que hace más complicado el crecimiento de los participantes en este Carnaval que solo era para hombres, por lo que ahora son las jóvenes quienes han tomado la estafeta y el lugar de los varones para participar en este evento y evitar así, que muera esta tradición en esta comunidad que durante varios años, se ha venido realizando de manera continua.

Para Don Gregorio García quien durante los 4 días estuvo con su trompeta alegrando a los jóvenes y a los asistentes, dijo que esta costumbre poco a poco está perdiendo su originalidad no solo por la incursión de las jóvenes, sino por la incursión de música electrónica que está haciendo a un lado a la música tradicional de viento.

Por otro lado los jóvenes sin perder la alegría que los embargaba mandaron saludos a sus familiares que se encuentran en los Estados Unidos y pidieron que no se olviden de sus raíces ni de sus familiares pues aseguran que son parte de una cultura de la cual, dicen sentirse orgullosos que están obligados a trasmitir a las nuevas generaciones.

La Nuevo Esperanza se encuentra en una hondonada en la falda de la sierra Juárez a tan solo media hora de Valle Nacional, en la ruta hacia la capital del Estado y para llegar a esta población se atraviesan zonas boscosas, entre cascadas, animales silvestres, aves exóticas y ríos de aguas cristalinas, ofreciendo una espectacular vista que se pierde en el horizonte de una región de conserva natural.





