Escaparate Artesanal, beneficio para empresarios y artesanos: Dirección de Comercio

-Dijo que con estos eventos que se plantea realizar en todos los hoteles de la ciudad, se busca atraer al turismo.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Asegura el Director de Comercio Jimmy Davies Santos, que el evento de Escaparate Artesanal ha sido muy productivo de manera colateral, tanto para los empresarios hoteleros y restauranteros así como para los artesanos, pues comentó que con la llegada de turistas a estos lugares se les da la oportunidad de adquirir estos productos hechos en la región.

Explicó que entre lo que se busca vender son los textiles de Valle Nacional, la gastronomía de toda la región y las artesanías talladas en madera de San José Chiltepec, sin embargo explicó que las invitaciones a los pueblos van a ir variando en los siguientes eventos para que todos los artesanos de la región, tengan la oportunidad de ofrecer sus productos a los visitantes.

Mencionó que los empresarios que están involucrados en este programa, se sienten respaldados con esta iniciativa que ha contribuido también en la economía de sus empresas por lo que añadió, que el proyecto sigue adelante ante los resultados que están teniendo por lo que indicó, que se les seguirá dando el respaldo para que estas actividades se continúen realizando en todos los hoteles de la ciudad.

De esta manera agregó que los resultados que se están obteniendo con el Escaparate Artesanal ha logrado el interés de otros artesanos que podrían verse beneficiados con esta actividad, donde se está tratando de difundir el turismo de esta ciudad para ir reactivando poco a poco su economía.

