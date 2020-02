En Xanica desconocen a su autoridad municipal y piden nuevas elecciones

-Interpusieron un recurso de impugnación ante la sala regional del TEPJF con sede en Xalapa, Veracruz

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de Santiago Xanica desconocen a Aida Hernández Moreno como su autoridad municipal y piden a las autoridades que se convoque a nuevas elecciones, toda vez que afirman hubo irregularidades en la elección.

Por tal motivo han iniciado un proceso de impugnación ante las dependencias electorales, actualmente el caso se encuentra en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, Veracruz, toda vez que el Tribunal de Oaxaca ratificó la elección y por consiguiente el pasado 13 de enero Hernández Moreno recibió su acreditación como autoridad municipal, de manos del gobernador Alejandro Murat.

Una de las exigencias es que se convoque a nuevas elecciones, asimismo aclararon que no están en desacuerdo en que Adela Hernández sea su autoridad municipal, siempre y cuando su elección se haya dado por medio de un método democrático y avalado por la población de Xanica.

Los inconformes comentaron en conferencia de prensa que la presidenta municipal no ha hecho acto de presencia en el municipio, por ello piden al Tribunal Electoral que analice bien el caso para que dé un fallo a favor de la comunidad, además piden al gobierno del estado que saque las manos del conflicto, pues al parecer son ellos quienes pusieron a Adela Hernández Moreno como presidenta de Santiago Xanica.

Y es que los manifestantes afirman que en la asamblea dónde se eligió a la autoridad municipal, estuvo llena de irregularidades, como el que fueron pocos habitantes quienes asistieron y votaron a favor de la actual presidenta municipal, cabe hacer mención que Santiago Xanica se rige por el Sistema de Usos Normativos Indígenas.

Comentarios

