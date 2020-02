Cambian a Jefe de panteones, trabajadores denuncian anomalías

-Aunque el Presidente de Tuxtepec descartó que haya sido por problemas, se sabe que los trabajadores pidieron su cambio

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El fin de semana pasado se presentaron unos problemas con los trabajadores que están en el Panteón Nuevo Despertar, debido a que acusaron al Jefe del área Gerardo Sánchez, de cometer algunas anomalías y a pesar de que se intentó dar fin a los problemas existentes, decidieron cambiar al jefe del área.

Según algunos trabajadores que decidieron omitir sus datos, no les habían pagado las horas extras, debido a que no había mucho personal en el panteón y ellos tenían que trabajar más de su horario, además de que se informaron que en la Jefatura cobran algunas cuotas pero no dan recibos a los ciudadanos; y lo que provocó que los empleados acudieran el lunes a la jefatura a tratar de dar fin al problema.

Y aunque ya cambiaron al Jefe del área Gerardo Sánchez, el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila dijo que el cambio en el área de panteones es porque se requiere en otra área, y que de haber cometido alguna anomalía, lo hubieran despedido.

Así mismo, dijo, que en su gobierno no se pagan horas extras debido a que era un negocio redondo entre los trabajadores con el departamento de recursos humanos, sin embargo en su momento, los trabajadores del panteón denunciaron que les debían unas horas extras.

