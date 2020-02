Autoriza IEEPO suspensión de clases en 17 municipios del Istmo por efectos del Frente Frío 41 y potente masa polar

-La medida aplica solo para este jueves 27 febrero, con el fin de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de febrero de 2020.- El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), informa que escuelas de educación básica del Istmo de Tehuantepec suspenderán clases este jueves 27 de febrero, por los efectos de Frente Frío 41 y potente masa polar que afecta al territorio estatal, principalmente a esta región de la entidad.

En acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), el IEEPO, que dirige Francisco Ángel Villarreal, determinó aplicar la medida de manera preventiva en 17 municipios del Istmo, debido al ingreso del fenómeno natural, lo cual ocasionará fuertes vientos y lluvia en esta región.

Lo anterior, para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar de los planteles educativos y evitar riesgos.

Los municipios en donde se suspenden clases son: Santa María Chimalapa, San Miguel Chimalapa, Juchitán de Zaragoza, Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, San Dionisio del Mar, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio, San Juan Guichicovi, El Barrio de la Soledad, Santa María Petapa, Santo Domingo Petapa, El Espinal, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, San Pedro Comitancillo y Matías Romero Avendaño, cuyas localidades registran una mayor presencia de fuertes los vientos y lluvias de intensidad variable.

El IEEPO exhorta a las y los directores y maestros de los planteles, para estar atentos a la información que emita la CEPCO sobre la presencia de estos eventos naturales y emitir sus reportes al Centro de Atención Telefónica 800 433 76 15.

