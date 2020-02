Atiende y responde Alejandro Murat a la ciudadanía durante la Novena Audiencia Pública

-Los apoyos entregados dan cumplimiento a compromisos asumidos por su administración para mejorar la calidad de vida de las y los oaxaqueños

Villa de Zaachila, Oax. 26 de febrero de 2020.- En el marco de la Novena Audiencia Pública del Gobierno del Estado, que se llevó a cabo en este municipio de los Valles Centrales, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa entregó apoyos y acciones que dan cumplimiento a los compromisos establecidos por su administración para mejorar la calidad de vida de las y los oaxaqueños.

Junto con la la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, el Mandatario Estatal destacó que estas acciones buscan que cada vez sean más las y los oaxaqueños que se beneficien con los diversos programas de su gobierno.

Ante el edil de la Villa de Zaachila, Cástulo Bretón Mendoza, el Gobernador entregó apoyos para el fortalecimiento a la educación, el campo oaxaqueño y la seguridad pública. Además de respaldo económico, escrituras, estufas ecológicas y un camión recolector de basura.

A través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el Jefe del Poder Ejecutivo Estatal entregó mobiliario, material y equipo escolar a 27 escuelas de educación básica de este municipio, así como de San Miguel Peras, San Antonio Huitepec, San Pedro La Reforma, Trinidad Zaachila y Vicente Guerrero, Zaachila. Lo anterior, mediante una inversión de cerca de 2 millones de pesos, con lo cual se benefician 5 mil 196 escolares y 218 docentes.

Así también, a través de la Secretaría de a Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia), el Gobernador entregó cinco paquetes tecnológicos del programa Ventanas del Conocimiento, cada uno de los cuales requirió una inversión de 25 mil pesos. También entregó dos paquetes del Fondo Semilla, con un valor total de 50 mil pesos.

Alejandro Murat respalda el campo oaxaqueño

En tanto, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), el Mandatario Estatal entregó 130 mil pesos del Componente de Atención a Desastres Naturales -ejercicio 2019- a 130 habitantes de Trinidad y Villa de Zaachila.

Además, entregó 166 mil 900 pesos del proyecto de bodega agrícola para almacenamiento de mezcal, a través del Programa de Concurrencia con las entidades federativas 2019. La mitad de este monto fue otorgado por el Gobierno del Estado y la otra mitad por el productor.

A través de este mismo programa se otorgó un tractor agrícola, cuya compra requirió una inversión de 650 mil pesos, y se benefició con ello a la productora Jessica Lisbeth Martínez de San Antonio Huitepec.

También se entregaron recursos por 273 mil 979 pesos para la realización de un proyecto que comprende la construcción de un corral, bebedero, galera y comedero de ganado en la Villa de Zaachila. Asimismo, fueron entregadas al señor Aquilino Martínez Pacheco de San Miguel Peras plantas de aguacate con un valor de 144 mil pesos.

Con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), Murat Hinojosa entregó un camión para la recolección de residuos sólidos al municipio de Zaachila, el cual requirió una inversión de 2 millones 195 mil pesos.

Mediante el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), el Gobernador entregó 40 certificados de primaria y secundaria a jóvenes y adultos que concluyeron sus estudios básicos.

A través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca (Coreturo) se entregaron también 399 títulos de propiedad al núcleo rural agrario de Santa María Zaachila.

AMH comprometido con la seguridad pública de Oaxaca

Durante la Novena Audiencia Pública, Murat Hinojosa, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca (SESESPO), otorgó a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), dos vehículos versa, una camioneta, tipo van Urvan, y 20 motopatrullas, así como 60 computadoras de escritorio, 14 laptop, siete equipos de impresión y de oficina, entre otros. Mientras que a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se le entregaron dos camionetas van tipo panel Urvan, equipo de cómputo y de oficina, todo ello mediante una inversión de 19 millones 793 mil 629 pesos.

A través de la estrategia Movilidad Estudiantil, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), en gestión con la Fundación ICHI, realizó la entrega de 100 bicicletas que beneficiará al mismo número de estudiantes, con lo cual se pretende brindar un medio de transporte a jóvenes de seis regiones del estado para facilitarles su traslado desde su comunidad a sus centros escolares de los niveles media y media superior de los municipios de Santa María Zaniza, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Lorenzo Cuaunecuiltitla, Santiago Huauclilla, San Agustín Etla y San Juan Bautista Tuxtepec.

En tanto, a través de la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi), Murat Hinojosa entregó 150 estufas ecológicas que requirieron una inversión de 637 mil 500 pesos en beneficio de 600 personas de San Lorenzo Cacaotepec, Soledad Etla y Santiago Etla. Además, otorgó 36 calentadores solares para los habitantes de la agencia municipal Vicente Guerrero de la Villa Zaachila, con un valor de 522 mil pesos.

Finalmente, a través de BanOaxaca, el Gobernador entregó créditos por un monto total de 211 mil pesos del programa Juntos Construimos el Cambio a favor de 30 beneficiarios de la Villa de Zaachila, y de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco. Estos respaldos –dijo- son canalizados principalmente a las mujeres con el fin de brindarles apoyos para el crecimiento de sus negocios.

