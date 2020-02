No vemos el trabajo del titular de la DDHPO: Sol Rojo

-Este martes se manifestaron y pidieron que sus demandas sean atendidas por Rodríguez Alamilla

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Son muchas las demandas que tiene la organización Sol Rojo que no han sido atendidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por ello señalan que no se ha visto el trabajo de José Bernardo Rodríguez Alamilla al frente de la dependencia.

Además comentaron que no se ha querido sentar a dialogar con la organización, a pesar de que a las personas agremiadas que están detenidas, se les han estado violentando sus derechos humanos y que la dependencia no hace nada a pesar de tener conocimiento.

Uno de los puntos es la desaparición de un militante de la organización, del cual señalan no se han dado a conocer los avances de las investigaciones por parte de la defensoría y de la Fiscalía General del Estado, como ejemplo dijo que apenas hace un mes se subió la información a la plataforma de búsqueda de personas desaparecidas, situación que calificaron como una burla.

Esta persona señalan que tiene más de dos años desaparecida, otro tema es el asesinato de Luis Armando Fuentes Aquino, integrante del consejo estatal, quien a decir de la representante de la organización, fue privado de la vida cuando salía de una asamblea el pasado 11 de abril de 2019.

