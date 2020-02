El trabajo en equipo genera grandes resultados: IME

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Cuando las personas hacen equipo para trabajar a favor de un objetivo, se logran grandes resultados, por ello, el diputado federal Irineo Molina Espinoza aportó su granito de arena y junto con padres de familia de la Escuela Primaria Urbana Federal “Emiliano Zapata” de la colonia El Diamante en Tuxtepec, arrancaron la obra de un aula, debido al incremento de la plantilla estudiantil.

Guadalupe Cumplido Toledo, directora de la Escuela Primaria Urbana Federal “Emiliano Zapata”, señaló que esta obra beneficiará a más de 160 alumnos y 200 padres de familia del presente ciclo escolar.

Se estima que la construcción del aula quede lista para el próximo ciclo escolar y con ello recibir a un promedio de 40 niños más de nuevo ingreso, cifra catalogad por el diputado como muy buena, dado que la educación es la mejor herramienta que se tiene hoy en día para combatir la situación social que vive Tuxtepec.

Escribe tu comentario