SEP y el IEEPO cumplen con el otorgamiento de matrícula a normales de Oaxaca

-El IEEPO no tiene trámites pendientes por cumplir y se brinda el acompañamiento necesario ante la SEP en el tema de la transformación curricular

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de febrero de 2020.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cumplieron con el otorgamiento de la matrícula a la generación 2019-2020, de las 11 escuelas normales de la entidad y continúan con la atención a las peticiones de los estudiantes.

Ante la suspensión de labores iniciada por el alumnado normalista, la autoridad educativa los exhorta a que se reincorporen de inmediato a sus actividades académicas, así como a seguir por la vía del diálogo la revisión a sus planteamientos e inquietudes.

En lo que corresponde al IEEPO, no hay trámites pendientes por cumplir y se brinda el acompañamiento necesario en el proceso para la transformación de la malla curricular, lo cual es una facultad de la Federación, a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), de la SEP, no del estado.

En este sentido, del 11 al 14 de febrero pasado, con la coordinación de la Secretaría de Educación Pública, en la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), se llevó a cabo la novena Reunión Nacional del Colectivo de Normales Interculturales Bilingües, para continuar con los trabajos de la propuesta de construcción curricular del plan de estudio.

Asimismo, la matrícula ya se les entregó a todas las escuelas y está validada por el área de certificación del IEEPO, derivado de la recepción de expedientes correspondientes al ciclo escolar 2019-2020.

El IEEPO continúa con la atención a las solicitudes expuestas por los estudiantes, en un marco de diálogo abierto y transparente; por lo cual los convoca a eliminar las malas prácticas y continuar por esta vía con la atención de la agenda, por medio de reuniones de trabajo en las cuales se atienden éste y otros temas, sin que realicen acciones que afecten su educación y el cumplimiento del calendario escolar.

-0-

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario