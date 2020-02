Seguimos impulsando el recate de espacios públicos en las 8 regiones del estado: DIF

Santo Domingo Zanatepec, Oax. 25 de febrero del 2020.- Continuando con la gira de trabajo por el estado, personal del Sistema Estatal DIF Oaxaca, visitó los municipios de Santo Domingo Zanatepec y San Pedro Tapanatepec, en la zona oriente de la región del Istmo de Tehuantepec.

En su visita por Santo Domingo Zanatepec, la delegada regional de este organismo asistencial en la región del istmo, Argelia Lázaro Jiménez, acompañada por personal de las diferentes dependencias que conforman el gobierno del estado, fue recibida por la presidenta municipal Adelma Núñez Geronimo e integrantes del ayuntamiento.

Las autoridades estatales y municipales inauguraron un parque infantil incluyente, con lo que las familias de este municipio tendrán un espacio digno y gratuito para su sano esparcimiento. El monto total de inversión en esta gira de trabajo fue superior a los 500 mil pesos.

La presidenta municipal Adelma Núñez Geronimo, mencionó la importancia de trabajar coordinadamente entre autoridades, toda vez que los municipios tienen la posibilidad de seguir gestionando obras y asistencia social para sus habitantes. Además, resaltó: “<<Esta entrega es muy importante para nuestra comunidad ya que nos une como sociedad y genera esa sana convivencia entre niñas y niños. Lleven nuestro mensaje a la señora Ivette, que en Zanatepec le estamos eternamente agradecidos>>”.

Por su parte, Argelia Lázaro Jiménez, externó a todas y todos los saludos de la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, además, reiteró todo el apoyo del equipo del DIF Oaxaca a las familias de Zanatepec. En este sentido, señaló: “<El día de hoy nos encontramos parte del gabinete social, cumpliendo uno de los compromisos de nuestro gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el de recorrer los municipios del estado. Con la entrega de este parque infantil incluyente, las familias de Zanatepec se benefician, pues las niñas y los niños tendrán un lugar de esparcimiento>”.

Nadxielly Guadalupe Cacique Núñez, presidenta del comité DIF municipal, agradeció la visita del equipo del DIF Oaxaca, así como los apoyos brindados el día de hoy. En este sentido, mencionó: “<<Gracias por acompañarnos y hacer realidad este sueño. Agradecemos al gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, y su esposa, Ivette Morán de Murat, por hacer posible y realidad todas nuestras gestiones.>>”

Por otra parte, integrantes del equipo del DIF Oaxaca visitaron el municipio de San Pedro Tapanatepec. Ahí, inauguraron un parque infantil incluyente, además de entregar diversos apoyos a la población. En este municipio, la inversión total fue de casi 500 mil pesos, con lo que se reitera el compromiso de esta administración de velar por las familias oaxaqueñas.

