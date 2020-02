Reactivan bloqueo trabajadores de salud en centro de Oaxaca

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), reactivaron bloqueos a la circulación víal en calles céntricas de la capital oaxaqueña, para exigir el cese a la directora de su área Mariela Peña Burón.

Los manifestantes cerraron avenida Independencia, esquina con las calles de J. P. García, Morelos y Tinoco y Palacios.

De igual forma, mantienen tomadas las tomas de las oficinas de los SSO ubicadas en calle J. P. García y avenida Independencia conocidas como Casa Oñate.

Así mismo los integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) iniciaron este lunes un paro de brazos caídos en diferentes unidades administrativas. Las áreas de hospitalización y urgencias realizan sus labores con normalidad.

Cabe señalar que esta protesta inició la semana pasada en exigencia de la destitución de la directora de Regulación Sanitaria.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario