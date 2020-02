Policía municipal de Tuxtepec incompleta, urge contratar 60 elementos

-Lanzaron la convocatoria y los hombres deben cumplir requisitos como no tener tatuajes, perforaciones y la cartilla militar liberada.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de la Policía municipal Juan Manuel Bautista Torres, señaló que requieren de alrededor de 60 elementos para lograr tener unos 200 en la policía municipal, debido a que actualmente son 70 por turno y lo que complica realizar algunas actividades.

Actualmente hay 140 elementos, y aunque lo idóneo serían 250, buscan que por lo menos haya por turno unos 120, y con esto van a fortalecer la corporación y atenderán más pronto los auxilios, además de que tendrán capacidad para llegar a más comunidades, ya que aunque lo hacen actualmente, no se atiende como deberían.

Al dar a conocer que la convocatoria está abierta, puntualizó que la falta de interés de los jóvenes, es uno de los motivos por los cuales no ingresan a la policía municipal, y lo que ha provocado que la corporación no esté completa.

Los interesados deben de cumplir algunos requisitos como son la escolaridad, la edad, pero además en el caso de los hombres no deben tener tatuajes, perforaciones, ni consumir sustancias psicotrópicas, además de no tener antecedentes penales, y una vez que cumplan con estos requisitos deben presentar exámenes de control y confianza para poder ingresar a la corporación.

Mencionó que cuando pasan a ser elementos de la policía municipal, tendrán un sueldo promedio de 14 mil pesos mensuales, además de gozar de otras garantías.

