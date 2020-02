Oficial! Cartelera artística de la Feria de la Piña 2020

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Esta mañana se en las instalaciones del palacio municipal de Loma Bonita Oaxaca, se presentó la cartelera artística de la Feria de la Piña 2020 la cual se realizará del 16 al 24 de mayo.

El presidente municipal, Raymundo Rivera Ramírez junto con su cabildo, dieron a conocer las diferentes actividades artísticas, culturales y sociales que se estarán realizando dentro de una de las ferias mas importantes de la región.

De esta manera y tras varias especulaciones en redes sociales, la cartelera artística quedó conformada de la siguiente manera:

16 de Mayo: Rayito Colombiano y el show de “El Jarocho” (Evento Gratuito)

20 de Mayo: Grupo Laberinto y Los Implacables del Norte (Boletos desde $200)

24 de Mayo: Calibre 50 y Aarón con su Grupo Ilusión (Boletos desde $200)

Cabe destacar que las fechas antes mencionadas son de los artistitas que estarán tocando en los eventos de coronación de los reyes, rodeo de baile y y el gran cierre de la feria.

Además dentro de los días de las fiestas, se tendrán los paseos de carros alegóricos, así como juegos mecánicos y expositores en las instalaciones de la feria de Loma Bonita.

Se espera que en los siguientes días se tenga más información sobre la cartelera, los paseos de carros alegóricos, los expositores y por supuesto quienes serán los reyes de esta Feria.

