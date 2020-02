La inseguridad, principal factor para que empresarios no inviertan en Tuxtepec

-Pero también por las bajas ventas, algunos comerciantes optan por despedir personal para no cerrar sus cortinas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos años, el municipio de Tuxtepec y la región de la Cuenca del Papaloapan, ha sido afectado con los diversos hechos delictivos lo que a su vez ha provocado que algunos comercios cierren, pero además que empresas de cadenas nacionales y extranjeras, dejen de invertir en la zona.

Algunos comerciantes coincidieron en que las ventas están bajas, y es por temporadas cuando suelen aumentar en algunos comercios, y esto se debe a que muchas de las personas de otros municipios dejan de venir a Tuxtepec, por los hechos delictivos.

Pero además en lo que respecta a la multiplaza, había la posibilidad de que se instalarán 2 empresas, pero una decidió irse ante la inseguridad que se vive en el municipio, y en la región.

Y es que aunque se ve movimiento tanto en la multiplaza como en la zona centro, muchas personas van a comprar lo básico y en ciertos horarios, ya que por la noche son pocos los ciudadanos que salen a realizar sus compras, esto tras los hechos que han ocurrido últimamente, y los del fin de semana pasado.

Las bajas ventas y que no haya nuevas empresas, afectan a la economía del sector comercial, pero además abonan al desempleo, debido a que no hay contrataciones si no hay empresas nuevas, y muchos empresarios optan por despedir a su personal para no cerrar cortinas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario