Incendio arrasa bosques de la Soledad en Etla

Oscar Rodriguez

Oaxaca, Oaxaca.- Un incendio sin control arrasa los bosques de la Soledad, Etla, en la zona del Valle Central de Oaxaca, informó el director de la Comisión Estatal Forestal (COESFO) Aarón Juárez.

El funcionario dijo que brigadistas de ese organismo, y de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) realizan labores para mitigar el siniestro.

Informó que en los primeros dos meses del año se han registrado 23 incendios forestales que han afectado una superficie de 228 hectáreas.

Dijo que el aumento en el numero de incendios forestales y su voracidad se debe a los efectos del cambio climático, ya que el termómetro ha aumento de 1 a 2 grados.

Por ello urgió ejercer en lo subsecuente una política y campaña contra los incendios forestales basada en los efectos del cambio climático.

“hay que eficientar las políticas públicas que nos permitan a partir de hoy aplicar algunas otras acciones a favor del medio ambiente y su nuevo entorno y comportamiento”.

Ademas solicitó a los legisladores locales y federales endurecer las leyes para castigar con mayor dureza, a los que provocan incendios forestales y se regulen las actividades agrícolas, ya que al rozar la tierra para la siembra se causan incendios que a la postre son difíciles de combatir”

Mencionó que para la campaña de incendios, el gobierno estatal con recursos propios 10 millones de pesos, con lo que tiene instaladas 13 brigadas, con 148 combatientes

