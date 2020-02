Habitantes de Teopoxco bloquean crucero del estadio de Oaxaca; aseguran será indefinido

–Primero se manifestaron y vandalizaron ciudad administrativa. Exigen desaparición de poderes y nuevas elecciones

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de causar destrozos en ciudad administrativa, habitantes de Santa María Teopoxco, bloquearon el crucero del estadio de béisbol “Eduardo Vasconcelos” y quemaron llantas, para seguir con su jornada de protesta, para realizar esta acción usaron autobuses que atravesaron sobre dicho crucero.

Ignacio Estrada Vázquez, uno de los manifestantes dijo que el motivo de esta movilización es que desde el pasado 22 de septiembre le han pedido a la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) la desaparición de poderes en ese municipio, sin embargo ante la nula respuesta de las autoridades, no les quedó otra opción que accionar de esta manera.

Señalaron que en una asamblea en el municipio, los integrantes del cabildo habían renunciado a sus cargos, esto luego de ser señalados de presunto desvío de recursos, principalmente el correspondiente al ramo general 33 fondo 3, cabe mencionar que el monto que maneja el ayuntamiento por ese concepto es de aproximadamente 16 millones de pesos.

Asimismo dijeron que los propios regidores comentaron que de una obra tomaron 250 mil pesos que se repartieron entre ellos y otros 150 mil pesos de otra obra, incluso mencionaron que esas obras las reportaron como terminada, cuando en realidad el avance es del 70 por ciento.

Explicaron que han mostrado pruebas a la SEGEGO y al Congreso del Estado, sin embargo no les han hecho caso, por ello se movilizaron este martes y afirmaron que para el miércoles llegarán más habitantes para continuar con su jornada de protesta.

Tanto en Ciudad Administrativa como en el crucero, había elementos de la policía estatal, quiénes únicamente han realizado acciones de contención.

