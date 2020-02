Habitantes de Santiago Teopoxo causan destrozos en Ciudad Administrativa

–Exigen la desaparición de poderes y elecciones extraordinarias de sus autoridades

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes del municipio de Santa María Teopoxco, irrumpieron de manera violenta en Ciudad Administrativa para exigir la desaparición de poderes y que se convoque a elecciones extraordinarias de autoridades municipales en esa población, los manifestantes son opositores de la recién electa presidenta municipal Susana Alvarado a quien acusan de cometer presuntos actos de corrupción.

Desde hace tres semanas los manifestantes habían demandado una mesa de atención con autoridades estatales para desahogar sus exigencias, sin embargo se niegan agotar el procedimiento legal, el cual tiene que ser resulto en la Legislatura local, dependiendo de la realización de una auditoria por parte del Órgano Superior de Fiscalización.

Como no lograron una respuesta de las autoridades estatales para desconocer de facto a su presidenta municipal, los manifestantes arribaron de forma violenta a la sede de Ciudad Administrativa, donde se encuentran albergadas mas de 17 dependencias estatales, los inconformes con palos, piedras y un marro, rompieron los torniquetes de acceso al complejo de oficinas, ingresando al interior para cometer destrozos y acciones de vandalismo.

Los daños se reportaron en los edificios 1, 2 y 3, donde los habitantes destrozaron vidrios, cajeros, y quemaron escritorios en la explanada del lugar. Previo al arribo del grupo de pobladores, se ordenó desalojar los edificios, evacuando al personal sindicalizado y administrativo, para evitar roces.

El secretario general de gobierno Héctor Anuar Mafud, precisó que no solo por el capricho de un grupo se puede desconocer a una presidenta municipal que fue electa democráticamente con el voto libre y secreto de los ciudadanos. Dijo que el grupo opositor no ha acreditado las pruebas que tiene en contra de su autoridad municipal y tampoco han querido agotar el procedimiento legal en las instancias encargadas de revisar sus reclamos que son la legislatura local y el órgano superior de fiscalización.

Ante la incursión violenta del grupo de habitantes de Santa María Teopoxco se activó un operativo por parte de las fuerzas estatales de seguridad, donde se contemplaban ciertas acciones de disuasión en el complejo para sacar a los manifestantes de la ciudad administrativa, donde cometieron daños y vandalismo.

