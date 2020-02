En 3 meses estará funcionando Universidad de Valle

-Aún hay vacantes para albañiles y ayudantes que quieran laborar en la obra.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Residente de obra para la construcción de la Universidad Bienestar en Valle Nacional Javier Vásquez Ortiz, señaló que la primera etapa quedará lista para dentro de 3 meses, que consta de las atenciones a las necesidades básicas para que los más de 80 alumnos que cursan la carrera de Medicina Integral Comunitaria se instalen a la brevedad en este inmueble en los próximos meses.

Informó que en esta etapa que tendrá una inversión de 12 millones de pesos, consta de 4 aulas, un auditorio, los sanitarios y el área administrativa, por lo que indicó que es un hecho que en el siguiente semestre, los alumnos ya estarán haciendo uso de las instalaciones al cubrir con este primer compromiso, para que de ahí inicie con la segunda etapa que serían estructuras de menor prioridad.

En lo que respecta a la plantilla de personal, dijo que aún hay vacantes para las personas que desean integrarse a la flotilla de trabajadores, pues reconoció que hasta el momento solo un 30% iniciaron los trabajos por lo que espera que albañiles y ayudantes se sumen a estos trabajos en los próximos días, pues se requieren de más mano de obra para que los trabajos se agilicen y puedan estar en tiempo y forma de acuerdo a lo programado.

Asi mismo explicó que por ser una obra de administración directa, no habrá prestaciones para los trabajadores sin embargo también explicó que no habrá retención de impuestos lo que beneficiaría a los trabajadores por lo que obtendrían un trabajo con mayor remuneración y comentó que por ser una obra de gran magnitud las personas tendrían trabajo todo el año.

Por último recalcó Vásquez Ortiz que sin duda Valle Nacional tendrá la única Universidad con instalaciones propias, lo que detonaría un avance para esta región al contar con este inmueble pues aseveró que las otras 9 universidades que hay en el Estado, están funcionando con instalaciones prestadas, lo que le da una mayor protección a esta institución que tendrá su propia sede.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario