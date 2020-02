Después de 16 años se regulariza la tarifa para los taxis de la capital oaxaqueña

-Señala titular de Semovi que será un pago justo para usuarios y trabajadores del volante.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero de 2020.- La Secretaría de Movilidad (Semovi) anuncia la entrada en vigor, a partir de este lunes, de la regularización en el cobro de las tarifas del servicio de transporte público individual en la modalidad de taxi del municipio de Oaxaca de Juárez; ello luego de su última actualización hace 16 años.

“Se trata de un pago justo para los usuarios y para quienes están detrás del volante, por lo que este nuevo catálogo de tarifas no se elaboró pensando en afectar la economía de las familias oaxaqueñas; por el contrario, es producto de un trabajo responsable e imparcial”, enfatizó la titular de esta dependencia, Mariana Nassar Piñeyro.

Añadió que este acuerdo, da respuesta por parte del gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, a una sentida demanda ciudadana y da muestra de que esta administración es cercana y sensible con su gente.

La servidora pública informó que la última regularización de la tarifa del servicio de taxi concesionado de la capital oaxaqueña se dio en mayo de 2004, fecha desde la cual se operaba con una tarifa no regulada, resultado del alza en la tasa de inflación, así como en los costos del combustible y el mantenimiento de las unidades, originando en muchos casos cobros excesivos por parte de los conductores.

Ante ello, de conformidad con los artículos 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 4 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, 156 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca y 274 del Reglamento de la Ley de Movilidad para el Estado y tras haber realizado un dictamen técnico de actualización de tarifas para el servicio de taxis, la Semovi pone a disposición de la ciudadanía en general el tabulador regularizado, el cual puede ser consultado en el sitio web, las redes sociales de la Semovi https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/tarifas-de-la-ciudad-de-oaxaca/ y en el Periódico Oficial.

“Por primera vez en Oaxaca un gobierno se basa en la planeación estratégica como eje rector para la toma de decisiones en materia de movilidad, encabezados por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa estamos sentando las bases para que las y los oaxaqueños cuenten con mejores condiciones para su traslado”, manifestó.

Nassar Piñeyro precisó que las tarifas son de carácter indicativo, calculadas respecto a la distancia entre un punto origen (Alameda de León) y un punto destino en condiciones normales de tránsito, por lo que podrían variar en función del tiempo de traslado por condiciones extraordinarias de tráfico vehicular y/o modificación de ruta.

Las nuevas tarifas continuarán en vigor hasta en tanto se emita un nuevo acuerdo que la modifique, para lo cual – explicó – se harán evaluaciones periódicas para su permanencia o modificación, en términos del artículo 159 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca, así como los demás ordenamientos legales vigentes.

Estas acciones se suman al trabajo realizado por el Gobierno del Estado, quien a través de la Semovi garantiza que el transporte público opere en sus diferentes modalidades en orden y legalidad, procurando un servicio seguro y eficaz para las y los usuarios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario