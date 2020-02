Con deslinde de terreno, inicia construcción de Universidad Bienestar en Valle Nacional

-Este martes el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria inician deslinde para donación de terreno

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Este martes el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria iniciaron el proceso de deslinde del predio en dónde se instalará la Universidad Bienestar, para que a su vez el ejido done de manera legal este terreno al gobierno federal, con esto se da mayor certeza a este proyecto del Presidente López Obrador.

La Delegada de los programas bienestar en la Cuenca del Papaloapan Yesenia Barbosa Arcuri, reiteró que con esto se confirma que la Universidad Bienestar será una realidad, además cabe mencionar que en el lugar había maquinaria realizando los trabajos correspondientes, incluso ya se están edificando las primeras columnas.

Por su parte el comisariado ejidal de Valle Nacional Leonardo Santiago, mencionó que terminado el deslinde, se entregará un documento al comité encargado de la construcción de la universidad, que dará certeza legal de la posesión del terreno y con ello, el ejido cumplirá con el compromiso de donar el espacio para la institución.

