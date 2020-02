Autoridades de Ocotlán de Morelos invitan a las Placitas Españolas

–Estas actividades se realizarán del 4 de marzo al primero de abril, habrá eventos culturales y musicales

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- La regidora de cultura del municipio de Ocotlán de Morelos Argelia Mariscal, invitó al público en general a participar en la celebración de las “Placitas Españolas”, que darán inicio del 4 de marzo al 1 de abril, actividad que estará acompañada de actividades culturales y musicales.

La regidora mencionó que son 15 tamaleras las que estarán participando en esta actividad, donde se podrá disfrutar de unos ricos tamales de dulce, salsa verde, mole, frijol y rajas, ademas de un rico atole de sabores, agregó que esta actividad se inicia el miércoles posterior al “Miércoles de Ceniza” y serán cinco miércoles consecutivos.

Señaló que se espera una importante derrama económica para la comunidad, ya que se beneficia el pueblo con la llegada del turismo tanto nacional como extranjero, debido a que esta actividad ha trascendido fronteras.

Por su parte Mundo Hernández director de la agrupación “Picosa Hernández Banda” dijo que actualmente en estas festividades tienen participación musical, por lo que este año les tocó cerrar con broche de oro estas actividades, por lo que invitó al público a no dejar pasar la oportunidad de disfrutar un evento familiar.

La regidora de comercio de Ocotlán, dijo que el evento estará iniciando a las siete de la noche en su parte cultural, pero después de la nueve de la noche se estará llevando acabo el baile popular, el cual se cuanta ya con varios grupos musicales para cada miércoles como se tiene programado.

