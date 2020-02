Sin autorizar recursos para concluir hospitales de Oaxaca

El Gobierno del estado debe formalizar la solicitud para que se autorice el presupuesto

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el estado de Oaxaca hay 54 centros de salud y hospitales inconclusos, y los cuales a decir del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador los va a terminar, sin embargo para avanzar con el primer paquete que contempla 6 obras, falta un trámite que debe hacer la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

El Diputado Federal Irineo Molina Espinoza señaló que solo esperan que la Secretaria de Finanzas del gobierno del estado formalice la solicitud, para iniciar con las obras de algunos hospitales y centros de salud en el estado.

Explicó que una vez formalizando la solicitud ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se aterrizaría el recurso de alrededor de 50 millones de pesos, para el centro de salud de San Bartolo en donde se pretende invertir unos 15 mdp, y el de Vega del Sol en Jacatepec en donde invertirían unos 9 mdp, también se terminarían 4 más en el estado, “es seguro, ya solo falta la solicitud formal por parte de la Secretaria de Finanzas del estado, a la secretaría de Finanzas y Crédito Público”.

Terminando estas 6 obras, iniciarían con la gestión para el segundo paquete y lo que pretenden es que sea en este 2020, cuando también inician con la construcción de algunas y la terminación de otros inmuebles, como es el caso del hospital de Jalapa de Díaz.

Este segundo paquete contempla el Hospital de Jalapa de Díaz, ya que todo depende de la actualización de los proyectos, por lo tanto van a tratar de que en este año se concluyan estos hospitales y centros de salud.

