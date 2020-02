¿Ya bajaron los precios de la gasolina, la luz o del gas? Profeco te da una ‘mala’ noticia

Con fuente El Financiero

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo este lunes que en el actual Gobierno no ha habido una baja en los precios de los energéticos en el país debido a que en el mercado internacional los precios se han mantenido altos.

“No ha habido una baja en ningún energético porque no ha habido una baja internacional en los energéticos”, comentó Sheffield en la conferencia mañanera.

A pesar de que no han disminuido los precios de los energéticos en México, el titular de la Profeco destacó que hasta el momento se ha cumplido con la palabra del presidente de no elevar los precios de los combustibles por arriba de la inflación.

“Hemos logrado cumplir la palabra del señor presidente de mantener el precio de los combustibles, cuando muy alto, al nivel de la inflación”, recalcó Sheffield al ser cuestionado sobre cuáles han sido los ahorros para los mexicanos en el rubro de los energéticos.

La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que estaba en campaña, ha sido el de mantener los precios de los energéticos sin aumentos; es decir, que las subidas de precios no sobrepasen el nivel de la inflación.

