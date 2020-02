Tuxtepec, se suma al paro nacional #UnDíaSinMujeres

-Habrá concentraciones el día 8 de marzo y el 9 se sumarán al paro

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Activistas del municipio dieron a conocer algunas actividades que van a realizar los días 8 y 9 de marzo, como parte de la convocatoria del paro nacional de Mujeres, misma que lanzó una colectiva feminista llamada “Brujas del mar”.

En Tuxtepec, dijo la activista que el 8 de marzo, Día de la Mujer habrá una concentración en el Mirador a partir de las 11 de la mañana, en donde habrá un pase de lista de mujeres que han sido víctimas de feminicidios,

Posteriormente se abrirá un buzón, para que las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de delito o violencia lo denuncien. Por la tarde esta actividad se va a repetir en el Parque Juárez, a partir de las 5 de la tarde, además de que van a realizar un pliego petitorio, para evitar que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia.

El día 9, que es el día del paro nacional, le entregarán el pliego petitorio al Instituto de la mujer, además de las denuncias que reciban en este buzón, pero además invitó a las mujeres a sumarse a este paro nacional. Señaló que esta campaña está siendo utilizada por algunos políticos, cuando ellos no han hecho algo en beneficio de las mujeres, “se está prestando a este juego, que lo utilicen por la popularidad” puntualizó.

Invitó a las mujeres que quieran, sin embargo en caso de que alguien no pueda dejar a un lado sus actividades, pueden sumarse usando un distintivo morado todo el día.

