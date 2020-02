Supervisan gobernador y funcionarios federales la supercarretera al Istmo

Con fuente NSS

Por segundo día consecutivo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa supervisó la construcción de supercarretera en la entidad oaxaqueña, obras que prevé concluir en su mandato.

Mientras que ayer, acompañado de funcionarios federales, acudió al tramo Barranca Larga-Ventanilla, de la Costa, este domingo por la mañana evaluó los avances en la vía rápida a la región del Istmo, en su tramo Mitla-Tehuantepec, a cargo de la empresa ICA Ideal.

“Estamos arcando el día muy entusiasmados, el día de hoy vamos a visitar la carretera Mitla-Tehuantepec; quiero agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador, que está caminando con nosotros”.

“Hoy con la representación del subsecretario de Hacienda, Jorge Nuño, y de Banobras, Sergio Sánchez, y del grupo Ideal que está encabezando los trabajos. Seguiremos trabajando por la grandeza de Oaxaca”, informó en un video a través de las redes sociales.

Cabe destacar que la supercarretera Oaxaca-Mitla la inició su padre como mandatario, José Murat, quien efectuó diversas acciones ante el gobierno federal, incluyendo una exigencia en la ciudad de México, para lograr los recursos e iniciar las acciones.

No obstante, por diversos motivos en sexenios anteriores no ha avanzado la obra y fue en este mandato de Alejandro Murat y de López Obrador en que se reanudaron los trabajos.

