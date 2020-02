Redoblaremos esfuerzos para recorrer el mayor número de municipios posibles este 2020: IMM

Oaxaca, Oaxaca.- Con la finalidad de dar continuidad al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en el “Eje 1, Oaxaca incluyente con Desarrollo Social”, implementado en la administración que encabeza el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Ivette Morán de Murat, acompañada de María del Rocío García Pérez, directora general del Sistema DIF Nacional, encabezaron el encuentro estatal “Mano a Mano” con Sistemas DIF Municipales de las 8 regiones del estado.

El encuentro tiene como objetivo reforzar los lazos de coordinación entre autoridades, continuar con la protección de las niñas y los niños, así como la de trabajar por la igualdad de las familias oaxaqueñas.

La directora general del Sistema DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, fue recibida por la señora Ivette Morán de Murat, así como de Christian Holm Rodríguez, director general de este organismo asistencial, con quienes saludó a todas y todos los asistentes, reiterando el apoyo del gobierno de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“<<Hoy en Oaxaca recibimos con los brazos abiertos a nuestra amiga Rocío, directora de DIF Nacional. Estamos reunidos por primera vez los 3 niveles de gobierno en un solo evento, quienes podemos cambiar la historia de este estado. Somos quienes tenemos la parte social en nuestras manos, tenemos en nosotros el corazón para llevar a cabo las acciones que nuestra gente necesita. Los que trabajamos en el DIF hacemos carrera de corazón, porque ayudamos sin distinción a quien más lo necesita, nos sumamos al gran proyecto de nación que tenemos, a qué las niñas y los niños tengan mejores condiciones de vida, salud, educación, alimentación; aquí hay 412 personas dispuestas a sacrificar hasta la última gota por ellas y por ellos. En lo que podamos ayudarles, cuenten con nosotros>>”, enfatizó Christian Holm Rodríguez.

El encuentro “Mano a Mano” reunió a 412 presidentas y presidentes de Comités DIF Municipales de las 8 regiones del estado. María del Rocío García Pérez, directora del Sistema DIF Nacional, señaló:”<<Reconozco la importancia de trabajar con los Sistemas DIF municipales, quienes constituyen una pieza fundamental en la atención a personas en situación de vulnerabilidad por su cercanía con la población. Reiteramos el compromiso del Sistema DIF Nacional de trabajar de manera coordinada y unida, con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez y hacer efectivo los derechos de niñas, niños y adolescentes>>”.

El encuentro Mano a Mano 2020 tuvo la finalidad de capacitar y dar información sobre la colaboración entre autoridades, los comités DIF municipales y el Sistema Estatal DIF Oaxaca, por ello, Ivette Morán de Murat asentó: “<<Es la primera vez que nos acompaña la directora del DIF nacional en este evento, eso quiere decir que no estamos solos, tenemos el respaldo y gestiona por nosotros. Si trabajamos juntos, mano a mano, en equipo, es más fácil. Nuestro presidente Andrés Manuel tiene su corazón puesto en Oaxaca, trabajando de la mano con el gobernador. En Oaxaca tenemos 570 municipios, concentramos en nuestro estado el 20% de municipios de todo el país, este año les prometo que vamos a redoblar esfuerzos para ir a los municipios donde no hemos podido llegar; que todo el trabajo que realicen ustedes, sea un trabajo con entrega, con el corazón, por amor a nuestros municipios, sin condicionar el apoyo y la asistencia social a nadie. Vamos a seguir gestionando recursos con todas las dependencias>>”, reiteró la esposa del gobernador del estado.

En su intervención, Eufrosina Cruz Mendoza, titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEPIA), resaltó la importancia de construir un Oaxaca más equitativo, sumando esfuerzos para lograr todos los objetivos planteados en esta administración, además, recalcó: “<<Estamos aquí para generar alianzas con todas y todos ustedes, tal como lo instruyó desde el día uno de esta administración el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Él ha sido claro, nunca más los pueblos y comunidades afromexicano serán tema de exclusión.>>”

Cabe destacar que en dicho encuentro se instalaron mesas de atención por parte de las Unidades Móviles del Sistema DIF Oaxaca, de Atención Ciudadana, del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET), de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEPIA), de la Secretaría de Economía (BanOaxaca) y de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, con el objetivo de facilitar y acercar los servicios del gobierno del estado en esta reunión en la capital oaxaqueña.

Finalmente, Ivette Morán de Murat, invitó a las y los presidentes de los Comités DIF Municipales, a trabajar de la mano para construir un Oaxaca más incluyente y con desarrollo social para las oaxaqueñas y los oaxaqueños, porque ¡Juntos y en Familia, Sí Podemos!





