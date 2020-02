Con programa del Club Rotario “Pinta tu escuela”, rehabilitan Escuelita Down

-Personal de la propia escuela y voluntarios realizaron actividades para embellecer la Fundación.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Con el apoyo del Club Rotario Cuenca, la escuelita de Fundación Down para niños con capacidades diferentes, se vio beneficiada con el programa pinta tu escuela, donde voluntarios y personal se encargaron de rehabilitar las instalaciones, gracias a esta fundación y el apoyo de algunas empresas de esta ciudad, así lo dio a conocer María Eugenia Ximenez de Sandoval Fregoso, Presidenta de esta Instancia.

Dijo también sentirse agradecida con las personas que aun creen en esta noble causa, a pesar de la situación financiera que se vive en el país y también comentó, que siguen redoblando esfuerzos para obtener recursos que se destinen al mantenimiento de esta escuelita, pues informó que sigue creciendo ya que más niños han ingresado al plantel, por lo que ahora han echado mano a los becarios del programa Federal, que se han sumado en contribución de esta causa.

Así también explicó que el sostenimiento mensual de esta instancia es de alrededor de los 18 mil pesos, que se destinan en el pago de los Terapeutas y maestros y demás gastos de mantenimiento, aún así aclaró que todos los que laboran en este lugar, están más por amor a la camiseta que por percibir un salario.

Por último pidió a los patrocinadores que sigan creyendo en este proyecto, pues comentó que el trabajo se está viendo y el resultado para los niños también, por lo que espera que sigan confiando en este proyecto, de igual manera invitó a los padres de familia que tengan niños con Síndrome de Down, para que se acerquen a esta escuela y puedan conocer alternativas para el desarrollo de sus hijos.

