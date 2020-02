Podría finalizar conflicto en La Mina; S-59 debe tener disposición

-La sección 22 está a la espera de que por tercera ocasión los llamen para firmar un acuerdo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Secretario del sector centro de la Sección 22, Servando Amador Cavanzo, dijo que están a la espera de que se resuelva el problema en la Comunidad de La Mina, aunque la otra parte, que es de maestros de la sección 59 apoyados por algunos padres de la comunidad, no han asistido a 2 llamados que se han hecho.

Destacó que ellos están en la voluntad de que esto se resuelva sin violencia, y que se dé fin a este problema que lleva alrededor de 7 años, y que seguirán apoyando a los padres de familia, el tiempo que sea necesario.

Comentó que están a la espera de que las autoridades los llamen para firmar un acuerdo, aunque destacó que ellos piden que los dejen trabajar, ya que actualmente llevan 3 semanas dando clases en un edificio que les prestó el ejido y puntualizó que hay alumnos que estaban con la otra sección y decidieron regresar con ellos.

Y es que ya han citado a las partes involucradas a una reunión con la finalidad de dar fin al problema, sin embargo la parte de los que apoyan a la sección 59, no han acudido, y lo que ha provocado que no se dé fin al problema.

