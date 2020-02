Ofreció Coesida concierto a beneficio de personas con VIH y Sida

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 24 de febrero de 2020.- El concierto “Música por la VIHda” que brindaron el CADI Community Coro y Orquesta Infantil y Juvenil, logró contar con la asistencia de más de mil 200 personas quienes contribuyeron para la atención de las personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

El concierto dio inició con la intervención de la directora general del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (Coesida). Gabriela Velásquez Rosas quien agradeció a los asistentes por sumarse a esta causa y añadió que lo recaudado se destinará para el pago del transporte, alimentación, estudios de laboratorio o medicamentos para la atención de las comorbilidades que llegan a padecer y que muchas veces no pueden solventar.

La también titular de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), añadió que la idea de realizar este evento, además de recaudar fondos, contribuye a que el mensaje de prevención del VIH tenga un alcance mayor.

Detalló que otra situación a la que se enfrentan las personas que acuden mensualmente a sus consultas médicas, además de tener que viajar poco más de 14 horas, llegando a la ciudad, son víctimas de asaltos, algunos sin mayor daño aparente, sin embargo a otros les llegan a robar documentación y dinero que disponían para su retorno a sus lugares de origen.

La responsable del Programa Estatal de VIH/Sida, destacó que a diferencia de lo que se cree con respecto a que la infección afecta más a la comunidad lésbico-gay, en el estado, el VIH se concentra más en personas heterosexuales, representando un 49.4% del total de los casos, siendo el género masculino el más afectado.

Ante ello invitó a los asistentes y a la sociedad en general, a que se realicen la prueba de detección del VIH por lo menos dos veces al año y hagan uso correcto del condón en todas sus relaciones sexuales.

En tanto, la directora general del Colegio CADI Community Coro y Orquesta Infantil y Juvenil, Angélica Padilla Crespo agradeció la invitación de la titular del Coesida-CAPASITS, para realizar dichos eventos, que son a beneficio de aquellas personas con VIH y Sida.

“La cultura, educación y salud, son derechos que nos corresponden a todas y todos, y es nuestra responsabilidad, cuidar de ellos.” mencionó.

Cabe destacar que el Coro y Orquesta, dirigida por el maestro Raúl Aquiles Delgado, es un proyecto con gran visión musical y cultural que reúne a niños, niñas y jóvenes para hacer música, con el firme propósito de buscar una estrategia integral que permita la transformación social.

El maestro Aquiles Delgado, también ha dirigido la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Sinfónica de Minería.

Finalmente Velásquez Rosas y Padilla Crespo agradecieron a las y los asistentes, por su donativo económico para ambos conciertos que beneficiarán a personas con escasos recursos que acuden de manera mensual a los CAPASITS de San Bartolo Coyotepec, Salina Cruz y Santiago Pinotepa Nacional.

