MORENA debe estar más presente que nunca ante tantos flagelos: Ramírez Cuellar en Oaxaca

-Lamentó que el partido no se haya pronunciado ante la situación que prevalece en el país y que en lugar de ello se estén peleando internamente

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- MORENA debe estar luchando y más presente que nunca por respaldar las propuestas que ha hecho el Presidente de la República y no estar peleando entre ellos, señaló Alfonso Ramírez Cuellar, Presidente Interino de este instituto político, en la visita que hizo a la entidad el pasado sábado 22 de febrero.

Lamentó que en lugar de que el partido esté luchando por lograr que todos los niños y jóvenes del país tengan acceso gratuito a la educación, o que se pronuncie en contra de los crímenes que se han cometido en contra de las mujeres, haya una disputa interna por al control del partido.

Ramírez Cuellar que es impresionante el movimiento que se ha levantado en contra de los feminicidios a nivel nacional, sin embargo es penoso que MORENA no se haya pronunciado en relación a esta situación, por ello hizo el llamado de sumarse al paro nacional que están convocando para el próximo nueve de marzo, o por medio de otras acciones.

Además precisó que la izquierda progresista ha luchado desde hace muchos años por los derechos de las mujeres, tal es el caso del derecho de la mujer para votar y ser votada, otro punto por el que han luchado mencionó, ha sido en favor de las mujeres, desde los espacios en los congresos.

Estas declaraciones las hizo durante el mensaje que dio Ramírez Cuellar en la reunión informativa que llevó a cabo este sábado 22 de febrero en la plaza de la danza de la ciudad de Oaxaca.

FOTO: Redes Sociales

