Marcha por la civilidad en Tuxtepec será el próximo viernes, no habrá consignas

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El recién creado Consejo por la Civilidad dio a conocer este lunes que la marcha por la civilidad, se llevará a cabo el próximo viernes 28 de febrero a las 5 de la tarde.

El punto de reunión será en el parque Miguel Hidalgo de la colonia la Piragüa y marchará hacia el parque Benito Juárez, en donde al terminar habrá exposiciones culturales y artísticas.

El presidente de dicho consejo Fernando Paredes Porras, señaló que no habrá consignas, ni color de partido, pues ésta será una marcha por la paz del pueblo tuxtepecano y que el estandarte de este movimiento es “Tuxtepec agradecido, siempre bendecido”.

Así mismo informó que no esperan que sea una marcha multitudinaría y que al final del recorrido develarán una placa de la civilidad.

Detalló que habrá dos pláticas para el público el miércoles y el jueves que se realizarán en la casa de la cultura, para entender el principio de civilidad.

Cabe hacer mención que el consejo de civilidad fue creado en una asamblea convocada por el presidente municipal de Tuxtepec, en donde varios sectores de la sociedad se hicieron presentes, para poner un alto a las organizaciones que realizan bloqueos y paralizan las actividades de la ciudad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario