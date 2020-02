La OMS instó al mundo a que se prepare para una “eventual pandemia” de nuevo coronavirus

“Tenemos que concentrarnos en frenar (la epidemia) al mismo tiempo que hacemos todo lo posible para prepararnos a una eventual pandemia”, dijo el director del organismo internacional sobre el brote de coronavirus

Italia, Corea del Sur e Irán reportaron el lunes fuertes incrementos en infecciones de coronavirus, lo que generó alarma de parte de la OMS, pero China alivió algunas de las restricciones al desplazamiento, incluso en Pekín, por la disminución de la tasa de nuevos contagios en el país.

El virus ha llevado al gobierno chino a poner en cuarentena algunas de sus ciudades, afectando el tráfico aéreo al centro manufacturero del mundo y bloqueando las cadenas de suministro para todo: desde autos y repuestos a teléfonos inteligentes.

El incremento de los casos fuera de China continental desató algunas caídas bruscas en los mercados globales de acciones y en los futuros de Wall Street por la búsqueda de seguridad de los inversores. El oro trepó a un máximo de siete años, el barril se hundió casi un 4%, mientras que el won se depreció a su nivel más bajo desde agosto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el lunes que ya no usa el término “pandemia” pero el brote de coronavirus COVID-19 sigue siendo una emergencia internacional que probablemente se propague más.

